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لبنان

المفتي قبلان: المطلوب زعامة إنقاذية عابرة للطوائف

Lebanon 24
09-07-2025 | 05:49
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا ، قال فيه :"للضرورة الإنقاذية للبلد وعائلته اللبنانية، أقول: البنية الإقتصادية والبنية السياسية تمشيان معا، والبنية الإجتماعية وبنية القوة العاملة اللبنانية أيضا تمشيان معا، وواقع لبنان الإقتصادي بلا عربة، فيما اليد اللبنانية العاملة بلا ضامن سياسي ومردود اجتماعي وسط يد أجنبية تلتهم لقمة عيش اللبناني ومن دون أي إرادة سياسية للخلاص من بالوعة النزوح وكوارثه، فضلا عن الفلتان والتسيب ولعبة الكيانات بلا قانون".
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أضاف :"والأخطر، أن المؤسسات والأجهزة المختصة غائبة أو مغيبة أو لا تريد القيام بأي وظيفة وطنية، والمطلوب زعامة إنقاذية عابرة للطوائف من باب الأسواق واليد العاملة والأجور والبنية الإقتصادية والإصلاحيات الهيكلية للرقابة والإستثمار والتوظيف المهني ومتابعة الرساميل ولعبة المال والنفوذ على حساب المذابح القانونية، خاصة أنّ وجهة لبنان الإقتصادية معدومة البرامج، والحل بأولويات المواطن اللبناني وأرضية المؤسسات الصغيرة والناشئة، ودون أولويات المواطن اللبناني لا قيمة للمطابخ السياسية ومهرجانات الصريخ والهوبرات الرخيصة".

ولفت المفتي قبلان الى ان "الزعامة، زعامة بخدمة المواطن لا بالكراسي، والحكومة مطالبة بالعيش بين الأكواخ اللبنانية التي تشكل ثقل سكان لبنان لتدرك حقيقة الأسى الكارثي الذي يطال بنية السكن والسكان والأجور والخدمات والأمن المفقود والواقع الذي يضع البلد بأسوأ مراتب المذابح الحقوقية".
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