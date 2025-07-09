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لبنان

العلامة فضل الله استقبل بخاري والعريضي ووفدا باسم الحريري

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:39
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إستقبل العلامة السيد علي فضل الله، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في مكتبه في حارة حريك، معزيا بوفاة والدته السيدة الفاضلة نجاة نور الدين، سائلا المولى عز وجل الرحمة للفقيدة والعزاء لعائلتها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. وكانت مناسبة للتداول في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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واستقبل فضل الله عددا من الشخصيات المعزية وفي مقدمها الوزير السابق غازي العريضي، الوزير السابق طراد حمادة ووفدا باسم الرئيس الحريري ضم مستشاره للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني  ومستشاره الإعلامي حسين الوجه.
(الوكالة الوطنية)
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