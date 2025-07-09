العلامة فضل الله استقبل بخاري والعريضي ووفدا باسم الحريري

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(الوكالة الوطنية)

إستقبل العلامة السيد ، سفير في وليد في مكتبه في حارة حريك، معزيا بوفاة والدته السيدة الفاضلة نجاة نور الدين، سائلا المولى عز وجل للفقيدة والعزاء لعائلتها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. وكانت مناسبة للتداول في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.واستقبل عددا من الشخصيات المعزية وفي مقدمها الوزير السابق غازي العريضي، الوزير السابق طراد ووفدا باسم الرئيس ضم مستشاره للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني ومستشاره الإعلامي حسين الوجه.