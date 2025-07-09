لجنة الشؤون الخارجية توافق بالإجماع على الانضمام لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

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عقدت والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب وحضور والأعضاء النواب.وقال علامة بعد الجلسة : "كان على جدول أعمال اللجنة اليوم بند يتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتمت الموافقة عليه بالإجماع. وهذا الاتفاق يتعلق باعتماد وتنفيذ السياسات التي تجدها مناسبة لتنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها منها حماية وتوافر الصناعة الثقافية الوطنية، يعني كل ماله علاقة بالثقافة والسينما والنقابات المعنية والفن".أضاف :"وهذا القانون يستطيع ان يميز بالشق المتعلق بالثقافة ويشجع هذا المشروع على حرية تبادل الأفكار وأشكال الثقافة بين الدول ويساعد ان يستفيد لبنان ماليا لدعم الثقافة.كما هناك بند على جدول الأعمال يتعلق باتفاقية المقر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، فمعظم كانوا مع ان يكون لبنان مركزا اقليميا لهذه المؤسسة الأممية اي ولكن كان هناك ملاحظات على موضوع الحصانة وغيرها. واتفقت اللجنة بكامل اعضائها ان نطلب رأيا قانونيا ونعود لعرض هذا المشروع والمتعلق بمكتب إقليمي لمنطقة وشمال في لبنان إلى جلسة قادمة". (الوكالة الوطنية)