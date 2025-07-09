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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية توافق بالإجماع على الانضمام لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:10
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الثقافة غسان سلامة والأعضاء النواب. 
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وقال علامة بعد الجلسة : "كان على جدول أعمال اللجنة اليوم بند يتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتمت الموافقة عليه بالإجماع. وهذا الاتفاق يتعلق باعتماد وتنفيذ السياسات التي تجدها مناسبة لتنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها منها حماية وتوافر الصناعة الثقافية الوطنية، يعني كل ماله علاقة بالثقافة والسينما والنقابات المعنية والفن".

أضاف :"وهذا القانون يستطيع ان يميز لبنان بالشق المتعلق بالثقافة ويشجع هذا المشروع على حرية تبادل الأفكار وأشكال الثقافة بين الدول ويساعد ان يستفيد لبنان ماليا لدعم الثقافة.

كما هناك بند على جدول الأعمال يتعلق باتفاقية المقر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، فمعظم أعضاء اللجنة كانوا مع ان  يكون لبنان مركزا اقليميا لهذه المؤسسة الأممية اي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولكن كان هناك ملاحظات على موضوع الحصانة وغيرها. واتفقت اللجنة بكامل اعضائها ان نطلب رأيا قانونيا ونعود لعرض هذا المشروع والمتعلق بمكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان إلى جلسة قادمة". (الوكالة الوطنية)
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