وزير الإعلام يبحث تعزيز الإعلام السياحي والرقمي مع وفدين إعلاميين

Advertisement

استقبل المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وفداً من الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ضم نائب العربي للإعلام السياحي عن دول آسيا أيمن ، لإذاعة "صوت " أسعد مارون، والإعلامية يولاند خوري.وقال العلي بعد اللقاء:" اطلعنا الوزير مرقص على قرار نقل مقر الاتحاد إلى ، وقد أعرب الوزير عن سروره وانفتاحه لاستقبال المقر، ووعد بالعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل المقر إلى لبنان".وأشار العلي الى أن "مهمة الاتحاد التشجيع إعلامياً على تنشيط السياحة بين "، وقال:" بعد نقل المقر إلى بيروت، سوف نعمل على إقامة ملتقى إعلامي سياحي لإبراز دور لبنان في المنطقة العربية على الصعيد السياحي، وكيفية دعم الإعلام للموضع السياحي".ورداً على سؤال، توقّع العلي أن يتم نقل المقر قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء الإجراءات.كما استقبل الوزير مرقص وفداً من لجنة مهرجانات بياف الدولية.إثر اللقاء ، أعلن ضاهر " توجيه دعوة للوزير مرقص لحضور مهرجان بياف في دورته الـ12، والذي سيقام في 2 و3 آب المقبل في ساحة النجمة في بيروت"، مشيراً إلى أن"الحدث سينقل على عشر محطات تلفزيونية".ولفت إلى أن" اليوم الأول من المهرجان سيشهد انطلاقه عند الساعة السابعة مساءً، حيث سيتم تكريم نخبة من الفنانين. وقد أُطلق على المهرجان هذا العام اسم "سعيد عقل"، تحت شعار "من قلبي سلام".بعدها التقى الوزير مرقص وفداً من نقابة الإعلان والتسويق الرقمي في لبنان برئاسة باتريك أبو شقرا يرافقه الوزير السابق عبد الله .وبعد اللقاء قال ابوشقرا:" وزارة الإعلام هي واجهة لبنان ونحن اليوم نعيش في زمن التحول الرقمي السريع وزيارتنا لوزير الاعلام للتأكيد على وقوفنا الى جانبه بثبات كنقابة للإعلان والتسويق الرقمي".أضاف:" دورنا الأساسي اليوم يكمن في تطوير قطاع الإعلان والتسويق الرقمي لاظهار وجه جديد للبنان وصورة جديدة له نعتز بها جميعا"، لافتاً أن "وجودنا اليوم هنا يهدف الى تثبيت التشريعات القانونية الاساسية في قطاع الاعلان والتسويق الرقمي كما ان هناك الكثير من الافراد والشركات الخاصة والعامة التي تنتظر الاطلاع على المرحلة المقبلة التي سنقدمها نحن للوطن عبر النقابة".وإذ أشار إلى أنه" تم تأسيس النقابة وانتخب رئيسا لمجلس الادارة الذي تم تشكيله"، قال:" انتظرونا لنتحدث أكثر حول التفاصيل عند اطلاق النقابة بشكل رسمي الشهر المقبل".بدوره لفت فرحات إلى أنه" منذ انتخاب رئيسا للجمهورية بدأت مرحلة جديدة من اعادة الحيوية والحياة للدوائر الرسمية ولهيكلية الدولة مجتمعة"، معتبراً أ"ن واجهة هذا الامر هي وزارة الاعلام التي تمثل الوجه الذي يظهر للناس والعالم عن هذه الدولة.وختم :"بما اننا اليوم في عصر التكنولوجيا والانترنت كان لابد من الاتيان بأشخاص اختصاصيين في هذا المجال ليكونوا الى جانب الوزارة والدولة ". (الوكالة الوطنية)وفي ختام اللقاءات، تسلّم الوزير مرقص من الدكتور مجيد مطر رؤية استراتيجية لتعزيز دور الإعلام اللبناني، تتضمن أهدافاً ومقترحات.