29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد الأنباء عن جريمة في بحمدون... قوى الأمن تنفي!
Lebanon 24
09-07-2025
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي- شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
"تداولت بعض
وسائل الإعلام
والمواقع الإخبارية خبرًا حول حصول جريمة قتل بتاريخ اليوم 9-7-2025 في
بحمدون
، إثر إقدام شخص من الجنسية
السورية
على إطلاق النار على مواطن لبناني أمام المارة
على الطريق
العام.
Advertisement
تنفي
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
هذا الخبر.
إزاء ذلك، تهيب هذه
المديرية العامة
بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من
شعبة العلاقات
العامة".
مواضيع ذات صلة
جريمة تهزّ بحمدون.. قتله أمام المارة على الطريق
Lebanon 24
جريمة تهزّ بحمدون.. قتله أمام المارة على الطريق
09/07/2025 16:09:37
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الحدود العراقية تنفي أنباء قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين (العربية)
Lebanon 24
قيادة الحدود العراقية تنفي أنباء قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين (العربية)
09/07/2025 16:09:37
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
احتراق سيارة في بحمدون بعد النفق
Lebanon 24
احتراق سيارة في بحمدون بعد النفق
09/07/2025 16:09:37
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر أمنية تنفي تقارير تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار
Lebanon 24
مصادر أمنية تنفي تقارير تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار
09/07/2025 16:09:37
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل قال برّاك كل ما لديه؟
Lebanon 24
هل قال برّاك كل ما لديه؟
09:01 | 2025-07-09
09/07/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطبش للسفير دندن: الف مبروك وسام الاستقلال من الطبقة الاولى
Lebanon 24
الطبش للسفير دندن: الف مبروك وسام الاستقلال من الطبقة الاولى
09:06 | 2025-07-09
09/07/2025 09:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين أعلن تعيين ملكة جمال لبنان ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية
Lebanon 24
ناصر الدين أعلن تعيين ملكة جمال لبنان ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية
09:02 | 2025-07-09
09/07/2025 09:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحيّ من بلديّة بعلشميه
Lebanon 24
بيان توضيحيّ من بلديّة بعلشميه
08:43 | 2025-07-09
09/07/2025 08:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
Lebanon 24
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
22:48 | 2025-07-08
08/07/2025 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
12:30 | 2025-07-08
08/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:01 | 2025-07-09
هل قال برّاك كل ما لديه؟
09:06 | 2025-07-09
الطبش للسفير دندن: الف مبروك وسام الاستقلال من الطبقة الاولى
09:02 | 2025-07-09
ناصر الدين أعلن تعيين ملكة جمال لبنان ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية
08:55 | 2025-07-09
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:43 | 2025-07-09
بيان توضيحيّ من بلديّة بعلشميه
08:32 | 2025-07-09
بالفيديو... اندلاع حريق في رومية وصيدا وعنقون
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 16:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24