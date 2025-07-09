بعد الأنباء عن جريمة في بحمدون... قوى الأمن تنفي!

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي- شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:"تداولت بعض والمواقع الإخبارية خبرًا حول حصول جريمة قتل بتاريخ اليوم 9-7-2025 في ، إثر إقدام شخص من الجنسية على إطلاق النار على مواطن لبناني أمام المارة العام.تنفي هذا الخبر.إزاء ذلك، تهيب هذه بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من العامة".