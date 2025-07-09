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لبنان

بعد الأنباء عن جريمة في بحمدون... قوى الأمن تنفي!

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:56
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي- شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

"تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية خبرًا حول حصول جريمة قتل بتاريخ اليوم 9-7-2025 في بحمدون، إثر إقدام شخص من الجنسية السورية على إطلاق النار على مواطن لبناني أمام المارة على الطريق العام.
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تنفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذا الخبر.

إزاء ذلك، تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".
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