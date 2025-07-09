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لبنان

النائب رستم: انجازات جهاز أمن الدولة تعزز هيبة الدولة وترسخ الأمن

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:04
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زار النائب الدكتور أحمد رستم  المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس ، حيث أعرب عن تقديره "للنقلة النوعية التي شهدتها المديرية منذ تسلّم لاوندس مهامه".
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وأشاد رستم" بالإنجازات المتقدمة التي يحققها جهاز أمن الدولة، خصوصًا على صعيد مكافحة الفساد ، وعمليات توقيف المهربين ، و مصادرة السلاح غير الشرعي" ، مؤكدًا أن" هذه الخطوات تساهم في تعزيز هيبة الدولة وترسيخ الأمن في مختلف المناطق".

كما شدد على" أهمية دعم هذا الجهاز الوطني وتوفير الإمكانات اللازمة لاستكمال مسيرته في حماية الوطن والمواطن". (الوكالة الوطنية)
 
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