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لبنان
مجلس عام جديد للجمعية البولسية
Lebanon 24
09-07-2025
|
08:23
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انعقد المجمع العام الانتخابيّ للجمعيّة البولُسيّة في دير القدّيس بولس _
حريصا
، واختار الآباء مجلسًا عامًّا جديدًا للجمعيّة البولُسيّة يتألّف من الآباء:
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مروان سيدي
(الرئيس العام) ولاية ثانية.
نقولا بسترس
(مساعد أول)
كارلوس
نقولا
الحدّاد (مساعد ثانٍ )
جورج ياغي
(مساعد ثالث)
نعيم كورية (مساعد رابع)
واعلن المجمع العام الانتخابيّ للجمعيّة في بيان ان "الرّئيس العام و آباء المجلس وآباء الجمعيّة يستقبلون المُهنّئين في الدير الرئيسيّ، دير القدّيس بولس - حريصا يومَي السبت ١٢
تموز
٢٠٢٥ صباحًا من الساعة ٩ حتى الساعة ١٢ ظهراً، وبعد الظهر من الساعة ٤ حتى الساعة ٧ مساءً.
والأحد ١٣ تموز ٢٠٢٥ بعد القدّاس الإلهي الذي يحتفل به قُدسُ الأب العام والآباء المساعدون الساعة العاشرة صباحًا، ثم يتقبّلون التهاني بعد القدّاس وحتى الساعة ١٢ ظهرًا، وبعد الظهر من الساعة ٤ حتى الساعة ٧ مساءً".
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