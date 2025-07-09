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لبنان

بيان توضيحيّ من بلديّة بعلشميه

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:43
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 صدر عن بلدية بعلشميه البيان التوضيحي التالي:
 
 
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