ناصر الدين أعلن تعيين ملكة جمال لبنان ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية

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العامة الدكتور ركان ناصر الدين تعيين لعام 2024 ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية في بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية، "بهدف زيادة الوعي العام على أهمية هذه الصحة وضرورة المحافظة عليها، علمًا بأن كوسا هي اختصاصية نفسية".جاء ذلك في مؤتمر صحافي في الوزارة بحضور كوسى والمدير العام الوزارة بالوكالة فادي سنان، ونقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة، ومدير البرنامج الوطني للصحة النفسية الدكتور ربيع الشماعي وحشد من المعنيين.وألقت الآنسة كوسا كلمة أبدت فيها امتنانها لهذا التعيين الأول من نوعه من قبل "مما يشكل دليلا على تطور الوعي بأن الصحة النفسية ليست كمالية بل إنها أمر أساسي".أضافت: " أن التعافي يبدأ عندما نعترف بالأمل، مضيفة أننا في لبنان، مررنا بحروب وانهيار اقتصادي ونزوح وصدمات وخسارات كبيرة، ولا تمر هذه الأحداث من دون آثار، ليس فقط جسدية، إنما نفسية أيضًا".وقالت :" إن الخطوة الأولى في التعافي الوطني تكمن في التعافي الفردي والصحة النفسية هي التي يقوم عليها هذا التعافي".وتابعت كوسا: "أن الكثيرين في لبنان يعانون من مشاكل نفسية إلا أنهم لا يطلبون المساعدة بسبب الوصمة أو ضعف الإمكانات أو الخوف، وذلك رغم أن الصحة النفسية تؤثر على كل نواحي الحياة من التعليم إلى الحياة العائلية والقدرة على الإنتاج وتطور المجتمع".واشارت الى أن "نسبة مرتفعة من الأشخاص في لبنان يعانون من أعراض الإكتئاب والأسوأ أن هناك حالات انتحار". ولفتت إلى أنها "ومنذ بدئها مهنتها كاختصاصية نفسية وخلال فترة ولايتها كملكة ، كانت رسالتها واضحة: الوعي، والتثقيف، والوصول للعلاج النفسي".وأوضحت أنها "قدمت دعمًا نفسيًا لعائلات نازحة وشاركت في جلسات توعية في مدارس وجامعات وتعاونت مع العامة ومنظمة الصحة العالمية والأونيسكو وجمعيات تدعم لاجئين وعملت مع أشخاص يعانون من الإدمان وناجين من صدمات وتجارب صعبة".وأكدت أنها "استخدمت كل فرصة ليصبح موضوع الصحة النفسية مفهومًا أكثر". كما ذكّرت بأنها "لم تكتف في مسابقة جمال العالم التي وصلت فيها إلى تحدّي أفضل 20 متسابقة (Top 20) بالحديث عن الجمال بل تطرقت إلى والمرونة النفسية، لأن الإنجاز الحقيقي كان أن تكون صوت كل شخص ليس لديه فرصة لأن يسمع صوته".وختمت كلمتها متوجهة بالشكر لوزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني للصحة النفسية كما لكل شخص يعمل على تقديم المساعدة النفسية للآخرين، وأكدت أن "الثقة بدورها في هذا المجال شرف كبير لها".ثم تحدث الوزير الدكتور ناصر الدين فلفت إلى أن" الظروف التي مررنا بها في لبنان في السنوات الأخيرة أدت إلى زيادة الضغط والقلق والتوتر وانعكس ذلك سلبًا على صحة اللبنانيين، حيث يلاحظ الأطباء أن الكثير من الأمراض الجسدية والمشاكل الصحية لها علاقة بالقلق والتوتر النفسي".وتابع:" أن وزارة الصحة العامة التي تولي إهتمامًا كبيرًا لمواضيع الإستشفاء والدواء، تهتم كذلك وبشكل كبير بالصحة النفسية. أضاف أن تعيين ملكلة جمال لبنان سفيرة للصحة النفسية يأتي في سياق هذا الاهتمام بهدف تفعيل البرنامج الوطني للصحة النفسية وتحقيق النتائج المرجوة"، مبديًا الثقة بأن" الآنسة ندى كوسا ستكون خير ممثل للصحة النفسية، وآملا أن تتقلص أرقام الإنتحار والمصابين بالإكتئاب في لبنان".ولفت العامة إلى "ضرورة إشراك طاقات الشباب اللبناني لكي يضفوا فعاليتهم وحيويتهم على البرامج التي يتم تنفيذها"، وشدد على أن" اللبناني، ورغم محيطه الصعب، يتمتع بالإرادة والأمل والقدرة على إيجاد الحلول، وهذا ما يركز عليه برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة العامة التي تعد بالقيام بواجبها على أكمل وجه في هذا المجال". (الوكالة الوطنية)