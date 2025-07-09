قائد الجيش استقبل نجاة صليبا ومحمد الظاهري

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، النائبة ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.و استقبل أيضا مجلس إدارة شركة Resources Investment يرافقه ممثلون عن مجموعة شركات إماراتية، وتناول البحث شؤونًا مختلفة. (الوكالة الوطنية)