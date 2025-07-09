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لبنان
الحجار استقبل عبدالله عارضا لانشاء مركز للدفاع المدني
Lebanon 24
09-07-2025
|
09:13
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زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب
بلال عبدالله
،
وزير الداخلية
والبلديات العميد
أحمد الحجار
، يرافقه
رئيس اتحاد
بلديات اقليم الخروب
الشمالي
المهندس ماجد ترو ومدير معمل
ترابة
سبلين المهندس أديب
الهاشم
، حيث تمت مناقشة خطة تحديث المعمل وتطويره بالطاقة النظيفة وتوسيع رقعة المساحات الخضر فيه.
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وعرض المهندس ترو لشؤون استكمال مبنى الدفاع المدني في
برجا
ومشروع بناء مركز لفصيلة برجا التابعة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى موضوع إفتتاح مركز
الأمن العام
في البلدة بعد أن تم تحضيره سابقا، كذلك عرض لمسألة انشاء مخفر لقوى الأمن الداخلي في بلدة كترمايا.
من جهته
شدد الوزير
الحجار
على "استعجال اجراءات استكمال معاملات المجمع الحكومي في
شحيم
بعد أن تم تأمين المبلغ المطلوب". (الوكالة الوطنية)
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