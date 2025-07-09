الحجار استقبل عبدالله عارضا لانشاء مركز للدفاع المدني

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زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ، والبلديات العميد ، يرافقه بلديات اقليم الخروب المهندس ماجد ترو ومدير معمل سبلين المهندس أديب ، حيث تمت مناقشة خطة تحديث المعمل وتطويره بالطاقة النظيفة وتوسيع رقعة المساحات الخضر فيه.وعرض المهندس ترو لشؤون استكمال مبنى الدفاع المدني في ومشروع بناء مركز لفصيلة برجا التابعة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى موضوع إفتتاح مركز في البلدة بعد أن تم تحضيره سابقا، كذلك عرض لمسألة انشاء مخفر لقوى الأمن الداخلي في بلدة كترمايا.شدد الوزير على "استعجال اجراءات استكمال معاملات المجمع الحكومي في بعد أن تم تأمين المبلغ المطلوب". (الوكالة الوطنية)