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لبنان

في هذه المنطقة.. مداهمة عيادة تجميل ما السبب؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 09:33
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نفذت دورية من مكتب الكورة في أمن الدولة ، وبإشارة من  القضاء المختص، مداهمة داخل مركز تجميل يديره المدعو ش. أ. في بلدة كفرصارون الكورة.
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وجاءت المداهمة على خلفية مزاولة أعمال تجميلية دون الحصول على التراخيص القانونية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تجميلية من دون صفة طبية رسمية، مما يشكل مخالفة واضحة للقوانين المرعية الإجراء ويعرّض سلامة المواطنين للخطر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالف، بإشراف الجهات المختصة. (الوكالة الوطنية)
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