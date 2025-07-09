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لبنان

الرئيس عون عاد الى بيروت بعد زيارة رسمية الى قبرص

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:06
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عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الرابعة من بعد ظهر اليوم الى بيروت آتيا من لارنكا، على متن طوافة عسكرية للجيش، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق، بعد أن اختتم زيارته الرسمية الى قبرص التي أتت تلبية لدعوة من نظيره القبرصي نيكوس خريسودوليدس، والتي أكدت على ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة، وشملت محادثات تناولت كيفية مواجهات التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل. (الوكالة الوطنية)
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