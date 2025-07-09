الرئيس عون عاد الى بيروت بعد زيارة رسمية الى قبرص

عاد رئيس الجمهورية في الرابعة ظهر اليوم الى آتيا من لارنكا، على متن طوافة عسكرية للجيش، يرافقه والمغتربين والوفد المرافق، بعد أن اختتم زيارته الرسمية التي أتت تلبية لدعوة من نظيره نيكوس خريسودوليدس، والتي أكدت على ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة، وشملت محادثات تناولت كيفية مواجهات التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل. (الوكالة الوطنية)

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