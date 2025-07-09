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لبنان

تأجيل جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية إلى موعد لاحق

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:23
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أرجأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلستها المقررة، الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس، إلى موعد يحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)
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