تأجيل جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية إلى موعد لاحق

أرجأت المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلستها المقررة، الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس، إلى موعد يحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)

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