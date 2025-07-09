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لبنان

الخير زار دريان: نؤيد مواقفه الوطنية الحكيمة

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:46
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زار النائب أحمد الخير اليوم، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
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وأفاد المكتب الإعلامي للخير بأن "اللقاء بحث في الأوضاع العامة، وعرض أجواء زيارته الأخيرة لسوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع".

وأكد الخير "وقوفه خلف المفتي دريان وتأييده للمواقف الحكيمة والمسؤولة التي يعبر عنها في مقاربة التحديات الوطنية، انطلاقا من الثوابت الوطنية والعربية التي تمثلها دار الفتوى، وتمثلنا بها كمرجعية جامعة للطائفة السنية ولكل اللبنانيين".
(الوكالة الوطنية)
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