الخير زار دريان: نؤيد مواقفه الوطنية الحكيمة

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(الوكالة الوطنية)

زار النائب أحمد الخير اليوم، مفتي الشيخ .وأفاد للخير بأن "اللقاء بحث في الأوضاع العامة، وعرض أجواء زيارته الأخيرة لسوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد ".وأكد الخير "وقوفه خلف المفتي وتأييده للمواقف الحكيمة والمسؤولة التي يعبر عنها في مقاربة التحديات الوطنية، انطلاقا من الثوابت الوطنية والعربية التي تمثلها دار الفتوى، وتمثلنا بها كمرجعية جامعة للطائفة السنية ولكل اللبنانيين".