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لبنان

هاني: حماية البيئة وتطوير القطاع في صلب أولوياتنا

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:49
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زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مبنى اتحاد بلديات جرد القيطع في بلدة حرار – عكار، حيث كان في استقباله النائب وليد البعريني، رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني، نائب رئيس الاتحاد المهندس زيدان بركات، رئيس مصلحة الزراعة في عكار المهندس طه مصطفى وعدد من رؤساء بلديات الجرد.
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 الزيارة جاءت في إطار متابعة شؤون القطاع الزراعي في المنطقة، والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه بلدات الجرد خصوصا في ما يتعلق بالأحراش وحماية المساحات الخضراء واستثمار الأراضي الزراعية.
بدوره، أكد النائب البعريني أن "عكار بما فيها جرد القيطع، تمتلك طاقات طبيعية وزراعية واعدة، لكنها بحاجة إلى رعاية فعلية من الدولة"، مشددا على أن "هذه الزيارة تمثل خطوة أولى في مسار طويل من التنسيق بين الوزارة والمجتمع المحلي من أجل تحقيق الإنماء المتوازن"، داعيا إلى "اعتماد رؤية زراعية مستدامة تنقذ الفلاح وتحافظ على الثروات الطبيعية".
من جهته، أعرب وزير الزراعة عن سروره بزيارة الجرد، مؤكدا أن "الوزارة تضع حماية البيئة وتطوير الزراعة في صلب أولوياتها، وأن هناك خططا قيد التنفيذ تشمل الدعم التقني وتمكين البلديات وتوفير المعدات لمواجهة الحرائق وحماية الأحراش"، واعدا بـ"متابعة كل ما طرح خلال اللقاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمانحين الدوليين".

واستمع هاني إلى مداخلات رؤساء البلديات وممثلي الاتحاد الذين طرحوا مجموعة من المطالب والملاحظات المتعلقة بتعزيز القدرات الزراعية وتسهيل الحصول على المستلزمات الزراعية وتأمين مشاريع تنموية تخدم القرى والبلدات، مؤكدا تجاوبه الكامل مع الطروحات"، مشددا على "أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والبلديات والعمل المشترك لتخطي التحديات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض". (الوكالة الوطنية)
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