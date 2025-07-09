27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاني: حماية البيئة وتطوير القطاع في صلب أولوياتنا
Lebanon 24
09-07-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الزراعة
الدكتور
نزار
هاني مبنى اتحاد بلديات
جرد القيطع
في بلدة حرار –
عكار
، حيث كان في استقباله النائب
وليد البعريني
،
رئيس الاتحاد
المحامي محمد البعريني،
نائب رئيس الاتحاد
المهندس
زيدان
بركات
، رئيس مصلحة الزراعة في عكار المهندس طه مصطفى وعدد من رؤساء بلديات الجرد.
Advertisement
الزيارة جاءت في إطار متابعة شؤون القطاع الزراعي في المنطقة، والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه بلدات الجرد خصوصا في ما يتعلق بالأحراش وحماية المساحات الخضراء واستثمار الأراضي الزراعية.
بدوره، أكد النائب البعريني أن "عكار بما فيها جرد
القيطع
، تمتلك طاقات طبيعية وزراعية واعدة، لكنها بحاجة إلى رعاية فعلية من الدولة"، مشددا على أن "هذه الزيارة تمثل خطوة أولى في مسار طويل من التنسيق بين الوزارة والمجتمع المحلي من أجل تحقيق الإنماء المتوازن"، داعيا إلى "اعتماد رؤية زراعية مستدامة تنقذ الفلاح وتحافظ على الثروات الطبيعية".
من جهته
، أعرب وزير الزراعة عن سروره بزيارة الجرد، مؤكدا أن "الوزارة تضع حماية البيئة وتطوير الزراعة في صلب أولوياتها، وأن هناك خططا قيد التنفيذ تشمل الدعم التقني وتمكين البلديات وتوفير المعدات لمواجهة الحرائق وحماية الأحراش"، واعدا بـ"متابعة كل ما طرح خلال اللقاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمانحين الدوليين".
واستمع هاني إلى مداخلات رؤساء البلديات وممثلي الاتحاد الذين طرحوا مجموعة من المطالب والملاحظات المتعلقة بتعزيز القدرات الزراعية وتسهيل الحصول على المستلزمات الزراعية وتأمين مشاريع تنموية تخدم القرى والبلدات، مؤكدا تجاوبه الكامل مع الطروحات"، مشددا على "أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والبلديات والعمل المشترك لتخطي التحديات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
Lebanon 24
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
09/07/2025 21:06:53
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع وزيرة البيئة تطوير إدارة النفايات
Lebanon 24
اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع وزيرة البيئة تطوير إدارة النفايات
09/07/2025 21:06:53
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة حماية البيئة الإسرائيلية: لم تتسرب أي مواد خطرة في مستشفى سوروكا بعد القصف الإيراني
Lebanon 24
وزارة حماية البيئة الإسرائيلية: لم تتسرب أي مواد خطرة في مستشفى سوروكا بعد القصف الإيراني
09/07/2025 21:06:53
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
Lebanon 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
09/07/2025 21:06:53
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون
13:20 | 2025-07-09
09/07/2025 01:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد أنباء إتصال "التهديد" في بعلبك؟ المحافظ يتحدّث
Lebanon 24
ما جديد أنباء إتصال "التهديد" في بعلبك؟ المحافظ يتحدّث
12:56 | 2025-07-09
09/07/2025 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"إخلاء" في بلدة جنوبية.. إتصال تهديد يطالُ منزلاً!
Lebanon 24
"إخلاء" في بلدة جنوبية.. إتصال تهديد يطالُ منزلاً!
12:53 | 2025-07-09
09/07/2025 12:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني التقى نواباً وتناول معهم شؤونا إنمائية
Lebanon 24
رسامني التقى نواباً وتناول معهم شؤونا إنمائية
12:42 | 2025-07-09
09/07/2025 12:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسبانيا.. لبناني يطرد إسرائيليين من مطعمه وهذا ما قاله عن نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
في إسبانيا.. لبناني يطرد إسرائيليين من مطعمه وهذا ما قاله عن نصرالله (فيديو)
12:31 | 2025-07-09
09/07/2025 12:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
Lebanon 24
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
22:48 | 2025-07-08
08/07/2025 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
06:11 | 2025-07-09
09/07/2025 06:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
08/07/2025 11:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: شهيد باستهداف سيارة في البابلية.. هذه هويته
Lebanon 24
بالفيديو: شهيد باستهداف سيارة في البابلية.. هذه هويته
14:26 | 2025-07-08
08/07/2025 02:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:20 | 2025-07-09
وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون
12:56 | 2025-07-09
ما جديد أنباء إتصال "التهديد" في بعلبك؟ المحافظ يتحدّث
12:53 | 2025-07-09
"إخلاء" في بلدة جنوبية.. إتصال تهديد يطالُ منزلاً!
12:42 | 2025-07-09
رسامني التقى نواباً وتناول معهم شؤونا إنمائية
12:31 | 2025-07-09
في إسبانيا.. لبناني يطرد إسرائيليين من مطعمه وهذا ما قاله عن نصرالله (فيديو)
12:25 | 2025-07-09
كلام أميركي جديد عن لبنان.. ماذا قيلَ عن الجنوب؟
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 21:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24