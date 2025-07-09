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لبنان

سلام بحث مع بقرادونيان وأمين عام "الطاشناق" في الأوضاع

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:52
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في السرايا عضو اللجنة العالمية لحزب الطاشناق ومسؤول منطقة الشرق الأوسط، النائب أغوب بقرادونيان، والأمين العام للحزب ألبير بالابانيان.
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وتناول البحث الأوضاع  والمستجدات في البلاد.
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