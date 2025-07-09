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لبنان

رقم إسرائيليّ يثير بلبلة في بعلبك.. إنذار مشبوه لـ"إخلاء مركز"!

Lebanon 24
09-07-2025 | 11:28
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عُلِم أنَّ أحد الموظفين في مركز "أوجيرو" في بعلبك، تلقى إتصالاً من رقم إسرائيليّ أبلغه بضرورة إخلاء المركز.
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وعلى الفور، جرى إخطار جميع الموظفين بضرورة مغادرة المكان، فيما تتولى القوى الأمنية التحقق من صحة الأمر، وفق أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
 
إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ الرقم الذي أتى الإتصال عبره هو " 002250714193817"، ويُرجح أن يكون مصدره دولة أنغولا.
 
 
 
 
 
 

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