عُلِم أنَّ أحد الموظفين في مركز " " في ، تلقى إتصالاً من رقم إسرائيليّ أبلغه بضرورة إخلاء المركز.

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وعلى الفور، جرى إخطار جميع الموظفين بضرورة مغادرة المكان، فيما تتولى القوى الأمنية التحقق من صحة الأمر، وفق أفادت مندوبة " " في .

إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ الرقم الذي أتى الإتصال عبره هو " 002250714193817"، ويُرجح أن يكون مصدره دولة أنغولا.