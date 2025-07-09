هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

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تعمّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة موقوفين أوقفتهما بتاريخ 9-7-2025، وهما اللبنانيان: (مواليد عام 1981)، ق. م. (مواليد عام 1984) وذلك لقيامهما بتنفيذ عدة عمليات نشل، وانتحال صفة أمنية في مدينة .



لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهما وتعرّف إليهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.