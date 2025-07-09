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لبنان
هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!
Lebanon 24
09-07-2025
|
11:38
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
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تعمّم
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة موقوفين أوقفتهما
شعبة المعلومات
بتاريخ 9-7-2025، وهما اللبنانيان:
س. س.
(مواليد عام 1981)، ق. م. (مواليد عام 1984) وذلك لقيامهما بتنفيذ عدة عمليات نشل، وانتحال صفة أمنية في مدينة
بيروت
.
لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهما وتعرّف إليهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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