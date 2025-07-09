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لبنان

هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!

Lebanon 24
09-07-2025 | 11:38
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة موقوفين أوقفتهما شعبة المعلومات بتاريخ 9-7-2025، وهما اللبنانيان: س. س. (مواليد عام 1981)، ق. م. (مواليد عام 1984) وذلك لقيامهما بتنفيذ عدة عمليات نشل، وانتحال صفة أمنية في مدينة بيروت.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهما وتعرّف إليهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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