وزير الدفاع استقبل رئيس مجلس أبوظبي للاستثمار

استقبل اللواء ، في مكتبه في اليرزة اليوم، رئيس مجلس للاستثمار محمد على رأس وفد إماراتي. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل دعم ، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى إمكانات تقديم مساعدات تلبي بعضا من الحاجات الأساسية للمؤسسة العسكرية.

Advertisement



كذلك، استقبل منسى مدير عبدو ، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد.



والتقى في الجيش اللبناني اللواء الركن فادي مخول، على رأس وفد من ضباط المفتشية العامة، واطلع منه على نتائج وأثر التدريبية المتخصصة في مكافحة الفساد التي نظمتها المفتشية العامة، والمرتكزة على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء الرقابي داخل .



أيضاً، التقى منسى النائب السابق مصطفى حسين، وبحث معه في شؤون وطنية تتصل بعمل الجيش وأهمية تضافر الجهود لدعمه في هذه المرحلة الدقيقة.