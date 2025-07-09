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لبنان

كلام أميركي جديد عن لبنان.. ماذا قيلَ عن الجنوب؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 12:25
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قال مُتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إنّ هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد من الخطوات لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكلٍ كامل.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، قال المُتحدث إنَّ "القوات المُسلحة اللبنانية أحرزت تقدماً في نزع سلاح في جنوب لبنان، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب".
 
وأضاف: "لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. الموفد الأميركي توماس باراك قال علناً إنه كان راضياً بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل".
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