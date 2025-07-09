كلام أميركي جديد عن لبنان.. ماذا قيلَ عن الجنوب؟

قال مُتحدث باسم ، اليوم الأربعاء، إنّ هناك حاجة إلى أن تقوم بالمزيد من الخطوات لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ" " والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكلٍ كامل.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ" "، قال المُتحدث إنَّ "القوات المُسلحة أحرزت تقدماً في نزع سلاح في ، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب".

وأضاف: "لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. الموفد الأميركي قال علناً إنه كان راضياً بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل".