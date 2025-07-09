رسامني التقى نواباً وتناول معهم شؤونا إنمائية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة ، رئيس والطاقة والمياه النائب ، وتم التداول في أخر المستجدات والبحث في مشاريع إنمائية تعود لمنطقة ، لا سيما تأهيل وصيانة الطرق في ، إضافة إلى اعادة تفعيل مطار (القليعات ) لما له من أهمية اقتصادية وتنموية للمنطقة.

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والتقى رسامني النائب ميشال ، وشكّلت الزيارة مناسبة لبحث عدد من الملفات الإنمائية التي تهم .



وتناول رسامني مع رئيس " " النائب ، التطورات الراهنة ومواضيع سياسية وانمائية.



وكان رسامني التقى على التوالي النائبين السابقين وإبراهيم ، وعرض معهما، قضايا خدماتية وتنموية تعنى بها الوزارة.