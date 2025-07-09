Advertisement

لبنان

رسامني التقى نواباً وتناول معهم شؤونا إنمائية

Lebanon 24
09-07-2025 | 12:42
A-
A+

Doc-P-1389103-638876870856170588.png
Doc-P-1389103-638876870856170588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة ، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وتم التداول في أخر المستجدات والبحث في مشاريع إنمائية تعود لمنطقة الشمال، لا سيما تأهيل وصيانة الطرق في محافظة عكار، إضافة إلى اعادة تفعيل مطار رينيه معوض (القليعات ) لما له من أهمية اقتصادية وتنموية للمنطقة.
Advertisement
 
 
والتقى رسامني النائب ميشال الياس المر، وشكّلت الزيارة مناسبة لبحث عدد من الملفات الإنمائية التي تهم قضاء المتن.

وتناول رسامني مع رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، التطورات الراهنة ومواضيع سياسية وانمائية. 

وكان رسامني التقى على التوالي النائبين السابقين طارق المرعبي وإبراهيم عازار، وعرض معهما، قضايا خدماتية وتنموية تعنى بها الوزارة.
مواضيع ذات صلة
رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية
lebanon 24
10/07/2025 03:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية
lebanon 24
10/07/2025 03:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب شؤونا إنمائية متصلة بمناطقهم
lebanon 24
10/07/2025 03:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية
lebanon 24
10/07/2025 03:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2025-07-09
17:00 | 2025-07-09
16:27 | 2025-07-09
16:21 | 2025-07-09
16:10 | 2025-07-09
15:41 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24