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لبنان

ما جديد أنباء إتصال "التهديد" في بعلبك؟ المحافظ يتحدّث

Lebanon 24
09-07-2025 | 12:56
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نفى محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في حديث عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، الأنباء المتداولة عن وجود تهديدات إسرائيلية لمبنى البريد (مركز أوجيرو) المُجاور لحسينية الإمام الخُميني في مدينة بعلبك.
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وقال خضر إن الخبر المُتداول "عارٍ من صحة ولا يمتُّ إلى الواقع بأي صلة".
 
 
وكانت معلومات تحدثت عن أنَّ أحد الموظفين في مركز "أوجيرو" - بعلبك، تلقى إتصالاً من رقم إسرائيليّ أبلغه بضرورة إخلاء المركز.


وعلى الفور، جرى إخطار جميع الموظفين بضرورة مغادرة المكان، فيما تتولى القوى الأمنية التحقق من صحة الأمر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.


إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ الرقم الذي أتى الإتصال عبره هو " 002250714193817"، ويُرجح أن يكون مصدره دولة أنغولا.






 
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