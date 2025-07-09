ما جديد أنباء إتصال "التهديد" في بعلبك؟ المحافظ يتحدّث

نفى محافظ - في حديث عبر " "، الأنباء المتداولة عن وجود تهديدات إسرائيلية لمبنى البريد (مركز أوجيرو) المُجاور لحسينية الإمام الخُميني في .

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وقال خضر إن الخبر المُتداول "عارٍ من صحة ولا يمتُّ إلى الواقع بأي صلة".

وكانت معلومات تحدثت عن أنَّ أحد الموظفين في مركز " " - بعلبك، تلقى إتصالاً من رقم إسرائيليّ أبلغه بضرورة إخلاء المركز.وعلى الفور، جرى إخطار جميع الموظفين بضرورة مغادرة المكان، فيما تتولى القوى الأمنية التحقق من صحة الأمر، وفق ما أفادت مندوبةفي .إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ الرقم الذي أتى الإتصال عبره هو " 002250714193817"، ويُرجح أن يكون مصدره دولة أنغولا.