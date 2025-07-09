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لبنان

وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:20
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النواب فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، بلال الحشيمي وحيدر ناصر، وعرض مع كل منهم الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.
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كذلك، التقى الحجار النائب السابق مروان أبو فاضل، فيما عرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة NDU برئاسة رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري إمكان التعاون بين الجانبين.
 
أيضاً، استقبل وزير الداخلية محافظ عكار عماد اللبكي.

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