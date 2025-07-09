وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون

استقبل والبلديات ، في مكتبه، النواب ، ، بلال الحشيمي وحيدر ناصر، وعرض مع كل منهم الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.

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كذلك، التقى النائب السابق مروان أبو فاضل، فيما عرض مع وفد من NDU برئاسة الأب إمكان التعاون بين الجانبين.

أيضاً، استقبل وزير الداخلية محافظ عماد اللبكي.



