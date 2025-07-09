آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟

شهد الرئيسيّ في مؤخراً ازدحاماً شديداً بالمواطنين الذين توافدوا لإعداد جوازات سفر.

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وقال أحد المواطنين من الذين حضروا إلى هناك منذ الصباح الباكر لـ" " إنه يسعى لإنجاز جوازات سفر له ولأبنائه كي يضمن سفرهم في حال حصول أي طارئ في وسط مخاوف من حصول تصعيدٍ إسرائيليّ جديد.

إلى ذلك، لوحظ وجود الكثير من المغتربين الذين أتوا إلى لبنان لإعداد جوازات سفر جديدة خصوصاً من .

إلى ذلك، عُلم أن وجّهت عناصرها لإتخاذ إجراءات مُختلفة تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة، علماً أنَّ وقت إعداد بيانات جواز السفر (الإطلاع على المعاملات + البصمة + الصورة) لا تأخذ إلا دقائق معدودة بهدف تلبية المواطنين بسرعة.