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لبنان
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-07-2025
|
14:17
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شهد
مركز الأمن العام
الرئيسيّ في
بيروت
مؤخراً ازدحاماً شديداً بالمواطنين الذين توافدوا لإعداد جوازات سفر.
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وقال أحد المواطنين من الذين حضروا إلى هناك منذ الصباح الباكر لـ
"
لبنان24
"
إنه يسعى لإنجاز جوازات سفر له ولأبنائه كي يضمن سفرهم في حال حصول أي طارئ في
لبنان
وسط مخاوف من حصول تصعيدٍ إسرائيليّ جديد.
إلى ذلك، لوحظ وجود الكثير من المغتربين الذين أتوا إلى لبنان لإعداد جوازات سفر جديدة خصوصاً من
فرنسا
.
إلى ذلك، عُلم أن
المديرية العامة للأمن العام
وجّهت عناصرها لإتخاذ إجراءات مُختلفة تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة، علماً أنَّ وقت إعداد بيانات جواز السفر (الإطلاع على المعاملات + البصمة + الصورة) لا تأخذ إلا دقائق معدودة بهدف تلبية المواطنين بسرعة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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