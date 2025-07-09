تطورات ملف "كازينو لبنان".. قرار جديد من "القضاء"

ادعت القاضية على المُدير العام لـ" " رولا بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في قضية الكازينو.

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كذلك، ادعت ، على جاد غاريوس، مدير شركة "بيت آرابيا" بتهمة التهرّب الضريبي والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال.