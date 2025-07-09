جولة لوزير الزراعة وممثلو الفاو والدنمارك في جرد مشمش – عكار.. ما السبب؟

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وخلال الجولة، التقى الوفد بعدد من صغار المزارعين والمزارعات الذين استفادوا من مشاريع استصلاح الأراضي غير المنتجة، وبناء خزانات مياه للري، وتحسين ، ما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سبل العيش في المنطقة.وتأتي هذه الزيارة في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش والعمالة الزراعية من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وخزانات المياه"، الذي تنفذه والمشروع الأخضر بالشراكة مع والزراعة (الفاو) في لبنان، بدعم من حكومة الدنمارك.ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الزراعية، من خلال تحويل الأراضي البور والمهملة إلى أراضٍ خصبة منتجة، وإنشاء بنية تحتية مائية مستدامة تُمكّن المزارعين من ري محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، خصوصاً في المناطق الجبلية والهضاب، ما يسهم في التخفيف من الهجرة الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.