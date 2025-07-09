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لبنان
جولة لوزير الزراعة وممثلو الفاو والدنمارك في جرد مشمش – عكار.. ما السبب؟
Lebanon 24
09-07-2025
|
14:29
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نفّذ
وزير الزراعة
في
لبنان
، معالي
الدكتور نزار
هاني، برفقة ممثلة
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان،
سعادة
نورة أورابح حداد، وسفير مملكة الدنمارك في لبنان، سعادة كريستوفر فيفيكه، جولة ميدانية إلى أعالي جرد بلدة مشمش في
قضاء عكار
–
شمال لبنان
.
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وخلال الجولة، التقى الوفد بعدد من صغار المزارعين والمزارعات الذين استفادوا من مشاريع استصلاح الأراضي غير المنتجة، وبناء خزانات مياه للري، وتحسين
إدارة الموارد المائية
، ما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سبل العيش في المنطقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش والعمالة الزراعية من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وخزانات المياه"، الذي تنفذه
وزارة الزراعة اللبنانية
والمشروع الأخضر بالشراكة مع
منظمة الأغذية
والزراعة (الفاو) في لبنان، بدعم من حكومة الدنمارك.
ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الزراعية، من خلال تحويل الأراضي البور والمهملة إلى أراضٍ خصبة منتجة، وإنشاء بنية تحتية مائية مستدامة تُمكّن المزارعين من ري محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، خصوصاً في المناطق الجبلية والهضاب، ما يسهم في التخفيف من الهجرة الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.
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