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لبنان

حريق كبير في الفرزل - زحلة.. النيران شديدة والدفاع المدني يتحرّك

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:34
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اندلع حريق كبير، مساء اليوم الأربعاء، في جرود الفرزل - زحلة، ما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف الذي غطى سهل البقاع.
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وعلى الفور، باشرت فرق الإطفاء بالعمل على إخماد النيران وذلك وسط صعوبات كثيرة تعيق عمل رجال الدفاع المدني.
 
 
 
 
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