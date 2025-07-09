حريق كبير في الفرزل - زحلة.. النيران شديدة والدفاع المدني يتحرّك

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الأربعاء، في جرود - ، ما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف الذي غطى .

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وعلى الفور، باشرت فرق الإطفاء بالعمل على إخماد النيران وذلك وسط صعوبات كثيرة تعيق عمل رجال الدفاع المدني.