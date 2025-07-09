Advertisement

لبنان

"حارقة".. قنابل إسرائيلية تطال بلدة لبنانية!

Lebanon 24
09-07-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1389161-638876955028454697.jpg
Doc-P-1389161-638876955028454697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على إلقاء عدد من القنابل الحارقة عند خراج بلدة يارون - جنوب لبنان، ما أسفرَ عن اندلاع حريقٍ كبير.
Advertisement
 
وذكرت مصادر ميدانية أن النيران اندلعت في أطراف من الحرش وذلك وسط وجود مخاوف من تمدده.
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة في الأطراف الشرقية لبلدة بليدا
lebanon 24
10/07/2025 03:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة في منطقتي الشلالة والمحافر بين بلدتي بليدا وعيترون
lebanon 24
10/07/2025 03:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قنبلة حارقة تشعل النيران في أحراج شيحين جنوبًا
lebanon 24
10/07/2025 03:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: أوقفنا أميركياً بتهمة محاولة إلقاء قنبلة حارقة على السفارة الأميركية في تل أبيب
lebanon 24
10/07/2025 03:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2025-07-09
17:00 | 2025-07-09
16:27 | 2025-07-09
16:21 | 2025-07-09
16:10 | 2025-07-09
15:41 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24