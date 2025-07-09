"حارقة".. قنابل إسرائيلية تطال بلدة لبنانية!

أقدم العدو ، مساء اليوم الأربعاء، على إلقاء عدد من القنابل الحارقة عند خراج بلدة يارون - ، ما أسفرَ عن اندلاع حريقٍ كبير.

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وذكرت مصادر ميدانية أن النيران اندلعت في أطراف من الحرش وذلك وسط وجود مخاوف من تمدده.