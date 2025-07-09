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لبنان

الرياضي يهزم الحكمة في غزير ويقترب من اللقب اللبناني

Lebanon 24
09-07-2025 | 15:41
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استعاد فريق النادي الرياضي بيروت، حامل اللقب، زمام المبادرة في سلسلة نهائي بطولة لبنان لأندية الدرجة الأولى للرجال في كرة السلة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي نادي الحكمة بفارق 8 نقاط، وبنتيجة 83-75، في المباراة الرابعة التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء على أرضية قاعة أنطوان الشويري في غزير.
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وبهذا الانتصار، يتقدّم الرياضي 3-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات، ليضع نفسه على بُعد فوز واحد من التتويج باللقب.

وتنتقل السلسلة مساء الجمعة إلى قاعة الرئيس صائب سلام في المنارة، حيث يسعى الرياضي إلى حسم الأمور والتتويج باللقب على أرضه وبين جماهيره، إذا ما حقق الفوز الرابع ليتقدم 4-1.

في المقابل، يتمسك الحكمة بفرصة العودة، وسيحاول تقليص الفارق إلى 3-2 وجرّ السلسلة إلى مباراة سادسة تقام مجددًا في غزير يوم الأحد المقبل، على أمل معادلة الأرقام 3-3 وفرض مواجهة سابعة حاسمة مساء الثلاثاء المقبل.
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لبنان

رياضة

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