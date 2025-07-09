الرياضي يهزم الحكمة في غزير ويقترب من اللقب اللبناني

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استعاد فريق ، حامل اللقب، زمام المبادرة في سلسلة نهائي لأندية الدرجة الأولى للرجال في كرة السلة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي بفارق 8 نقاط، وبنتيجة 83-75، في المباراة الرابعة التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء على أرضية قاعة أنطوان الشويري في .وبهذا الانتصار، يتقدّم الرياضي 3-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات، ليضع نفسه على بُعد فوز واحد من التتويج باللقب.وتنتقل السلسلة مساء الجمعة إلى قاعة الرئيس صائب سلام في ، حيث يسعى الرياضي إلى حسم الأمور والتتويج باللقب على أرضه وبين جماهيره، إذا ما حقق الفوز الرابع ليتقدم 4-1.في المقابل، يتمسك بفرصة العودة، وسيحاول تقليص الفارق إلى 3-2 وجرّ السلسلة إلى مباراة سادسة تقام مجددًا في غزير المقبل، معادلة الأرقام 3-3 وفرض مواجهة سابعة حاسمة مساء الثلاثاء المقبل.