خبر ينفيه وزير العدل.. وبيانٌ توضيحي

نفي وزير العدل في بيان، اليوم الأربعاء، ما يتمَّ تداوله في بعض عن إحالة 40 قاضياً إلى .

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وأكد أنَّ تقوم بواجبها وفقاً للأصول القانونية، موضحاً أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معطيات دقيقة أو وقائع موثّقة.

وأهال وزير العدل بكافة الوسائل الاعلامية توخّي الدقّة والمسؤولية في التعاطي مع هذا النوع من الأخبار، حرصاً على سمعة واستقلاله، ومنعًا لتأليب الرأي العام على أسس غير صحيحة.