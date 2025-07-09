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لبنان

خبر ينفيه وزير العدل.. وبيانٌ توضيحي

Lebanon 24
09-07-2025 | 15:41
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نفي وزير العدل عادل نصار في بيان، اليوم الأربعاء، ما يتمَّ تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إحالة 40 قاضياً إلى هيئة التفتيش القضائي.
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وأكد نصار أنَّ هيئة التفتيش تقوم بواجبها وفقاً للأصول القانونية، موضحاً أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معطيات دقيقة أو وقائع موثّقة.
 
وأهال وزير العدل بكافة الوسائل الاعلامية توخّي الدقّة والمسؤولية في التعاطي مع هذا النوع من الأخبار، حرصاً على سمعة القضاء واستقلاله، ومنعًا لتأليب الرأي العام على أسس غير صحيحة.
 
 
 
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