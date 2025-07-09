في قضية "التوك توك"... هذا ما ناقشه سعد مع وزير الداخلية

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كما بحث سعد مع الوزير الفوضى الناجمة عن التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض سائقي "الموتوسيكلات"، مؤكدًا أن السماح لها بالسير على الطرقات يجب أن يكون مشروطًا بالتزامها الكامل بقانون السير، حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة.من جانبه، أكد الوزير أنه يعمل على معالجة الموضوعين انطلاقًا من التزامه بتطبيق القوانين وحماية السلامة العامة، مع مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.وكان النائب أسامة سعد قد استقبل في مكتبه وفدًا من أصحاب "التوك توك"، حيث استمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم ومعاناتهم اليومية، في ظل غياب التنظيم والتضييق على مصدر رزقهم الوحيد.