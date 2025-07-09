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لبنان

في قضية "التوك توك"... هذا ما ناقشه سعد مع وزير الداخلية

Lebanon 24
09-07-2025 | 16:10
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أجرى النائب أسامة سعد اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية السيد أحمد الحجار، تم خلاله التداول في قضية "التوك توك"، بهدف التوصل إلى معالجة تضمن تطبيقًا صارمًا للقانون من جهة، وحماية السلامة العامة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للسائقين والحاجة المُلِحّة إلى هذه الوسيلة من جهة أخرى.
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كما بحث سعد مع الوزير الفوضى الناجمة عن التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض سائقي "الموتوسيكلات"، مؤكدًا أن السماح لها بالسير على الطرقات يجب أن يكون مشروطًا بالتزامها الكامل بقانون السير، حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة.


من جانبه، أكد الوزير الحجار أنه يعمل على معالجة الموضوعين انطلاقًا من التزامه بتطبيق القوانين وحماية السلامة العامة، مع مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.



وكان النائب أسامة سعد قد استقبل في مكتبه وفدًا من أصحاب "التوك توك"، حيث استمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم ومعاناتهم اليومية، في ظل غياب التنظيم والتضييق على مصدر رزقهم الوحيد.
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