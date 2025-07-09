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لبنان

بـ"المدفعية".. قصف إسرائيليّ يطال مناطق حدودية في الجنوب

Lebanon 24
09-07-2025 | 16:21
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استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بواسطة سلاح المدفعية، بلدات حدودية في جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن القصف طال أطراف منطقتي الخيام ووادي العصافير، وقد وصلت أصداؤه إلى النبطية.
 
 
 
 
 
 
 
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