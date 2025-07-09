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لبنان
حملات مضادّة
Lebanon 24
09-07-2025
|
17:10
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تتعرّض الاجراءات المسلكية والعقابية في عدد من الادارات والمؤسسات والسلطات إلى حملات مضادة على مواقع التواصل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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