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لبنان
عون أول رئيس لبناني في قبرص منذ 15 عامًا: لسلام عادل عبر الحوار
Lebanon 24
09-07-2025
|
22:08
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لم تكن التطورات الديبلوماسية والامنية بعيدة عن المحادثات التي أجراها أمس رئيس الجمهورية العماد
جوزف عون
في زيارته الرسمية لقبرص التي أتت تلبية لدعوة من نظيره
القبرصي
نيكوس خريسودوليدس، والتي أكدت في نتائجها الرسمية "ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على كل الصعد"، وشملت محادثات تناولت كيفية مواجهة التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل.
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وأكد رئيس الجمهورية أن "
لبنان
يتطلع إلى
قبرص
كونها البلد الذي لطالما كان الداعم له وسيبقى"، وقال: "تحولنا معًا مستقرًّا لكل من يسعى إلى السلام والحرية، وهذا هو أكثر ما يجمعنا اليوم وأعمق ما نريده لبلدينا وشعبينا ومنطقتنا والعالم. السلام العادل، عبر الحوار، لتبادل كل الحقوق والحرية المسؤولة الحاضنة لكل ازدهار وإبداع وتطور لحياة البشر وخيرهم".
بدوره أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن رخاء لبنان واستقراره هما ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لقبرص والاتحاد
الأوروبي
"، وحيّا "الجهود التي يقوم بها
الرئيس عون
للتنفيذ الكامل لقرار
مجلس الأمن الدولي
1701، وأيضًا اتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024".
مواقف الرئيسين عون وخريستودوليدس جاءت في مؤتمر صحافي مشترك أعقب لقاء القمة بينهما. يذكر أن الزيارة هي الأولى لرئيس لبناني إلى قبرص منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
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