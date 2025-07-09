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لبنان
شعيتو نائباً عاماً مالياً!
Lebanon 24
09-07-2025
|
22:37
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بعد تجميد تعيين نائب عام مالي عقب الخلاف بين الرؤساء الثلاثة
جوزيف عون
ونبيه
بري
ونواف سلام ووزير العدل عادل
نصار
على الأسماء، عُلم أن التوافق تمّ على تعيين القاضي ماهر
شعيتو
نائباً عاماً مالياً بعد استبعاد اسم القاضي
زاهر حمادة
الذي كان مرشّح بري
الرئيسي
، إلا أن اعتراض وزير العدل ومقرّبين من
الرئيس عون
قاد إلى تسوية باختيار اسم لا يعارضه عون وسلام ونصار.
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التقاطع على اسم شعيتو لم يلغ ملاحظات أوردها البعض كون اسمه ارتبط بملف القروض المدعومة من
مصرف لبنان
، إذ سبق لشعيتو أن حصل على قرضيْن سكنيَّيْن مدعوميْن بقيمة 2.267 مليون دولار، بما يتجاوز السقف المسموح به للقاضي مقارنة براتبه. (جريدة الاخبار)
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