شعيتو نائباً عاماً مالياً!

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بعد تجميد تعيين نائب عام مالي عقب الخلاف بين الرؤساء الثلاثة ونبيه ونواف سلام ووزير العدل عادل على الأسماء، عُلم أن التوافق تمّ على تعيين القاضي ماهر نائباً عاماً مالياً بعد استبعاد اسم القاضي الذي كان مرشّح بري ، إلا أن اعتراض وزير العدل ومقرّبين من قاد إلى تسوية باختيار اسم لا يعارضه عون وسلام ونصار.التقاطع على اسم شعيتو لم يلغ ملاحظات أوردها البعض كون اسمه ارتبط بملف القروض المدعومة من ، إذ سبق لشعيتو أن حصل على قرضيْن سكنيَّيْن مدعوميْن بقيمة 2.267 مليون دولار، بما يتجاوز السقف المسموح به للقاضي مقارنة براتبه. (جريدة الاخبار)