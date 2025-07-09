غارات وقصف مدفعي ليلاً على الجنوب

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يسيطر الهدوء الحذر على قرى الجنوب ، بعدما شن الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات ليلاً على عدد من القرى، كان آخرها غارة من الطيران الحربي بصاروخين استهدفت بلدة في .وفجرا، قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف ، بحسب ما افادت مندوبة " ".