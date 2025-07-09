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لبنان

غارات وقصف مدفعي ليلاً على الجنوب

Lebanon 24
09-07-2025 | 23:24
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يسيطر الهدوء الحذر على قرى الجنوب صباح اليوم، بعدما شن الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات ليلاً على عدد من القرى، كان آخرها غارة من الطيران الحربي بصاروخين استهدفت بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان.
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وفجرا، قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف عيترون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
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