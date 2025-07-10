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لبنان

وقفة احتجاجية لموظفي الخلوي أمام مبنى "تاتش"

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:08
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 ينفذ موظفو "ألفا" و"تاتش"، بدعوة من "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي"، وقفة إحتجاجية، العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام مبنى "تاتش" في بيروت، "حماية للحقوق والمكتسبات ورفضا للمماطلة ونسف الوعود المقطوعة من الجهات المعنية".
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