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لبنان
واشنطن تريد "التصويت"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-07-2025
|
01:30
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اشارت مصادر دبلوماسية الى أن الجانب الأميركي يرغب بشدة في أن يتم طرح ومناقشة ورقة المبعوث
الاميركي
توم براك
داخل
مجلس الوزراء
، والتصويت عليها رسميًا مع أي تعديلات تقترحها الحكومة.
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ووفق المصادر، فإن الهدف من هذه الخطوة هو منح الرد اللبناني طابعًا رسميًا وموثقًا، يُظهر وجود توافق مؤسساتي على الموقف، خصوصًا أن الأكثرية داخل مجلس الوزراء تُعتبر من خصوم "
حزب الله
".
ويعتبر الأميركيون "أن هذا المسار من شأنه أن يعزز الضغط السياسي على الحزب، ويمنح المقترحات الأميركية وزنًا دستوريًا، بدل أن تبقى محصورة في إطار المداولات غير الرسمية أو الرئاسية".
المصدر:
لبنان 24
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