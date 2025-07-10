واشنطن تريد "التصويت"

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اشارت مصادر دبلوماسية الى أن الجانب الأميركي يرغب بشدة في أن يتم طرح ومناقشة ورقة المبعوث داخل ، والتصويت عليها رسميًا مع أي تعديلات تقترحها الحكومة.ووفق المصادر، فإن الهدف من هذه الخطوة هو منح الرد اللبناني طابعًا رسميًا وموثقًا، يُظهر وجود توافق مؤسساتي على الموقف، خصوصًا أن الأكثرية داخل مجلس الوزراء تُعتبر من خصوم " ".ويعتبر الأميركيون "أن هذا المسار من شأنه أن يعزز الضغط السياسي على الحزب، ويمنح المقترحات الأميركية وزنًا دستوريًا، بدل أن تبقى محصورة في إطار المداولات غير الرسمية أو الرئاسية".