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لبنان

موقف أضرّ بالكتائب؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-07-2025 | 02:45
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أثار تصريح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الإيجابي عن حزب الكتائب ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، وقد تترتب عليه تداعيات غير محسوبة.
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فبينما رأى البعض في كلامه إشارة إلى تهدئة نسبية، يعتبر خصوم الكتائب أن هذا التصريح يُشكّل فرصة ذهبية لتصوير "حزب الكتائب" وكأنه مقصر في الهجوم على "الحزب" وهو ما قد يُستخدم لتشويه صورته على الساحة المسيحية، خصوصاً بين القواعد الرافضة لأي تقارب مع "حزب الله".
ويخشى مراقبون أن يتحول هذا التصريح إلى مادة دعائية تُستخدم ضد "الكتائب" في المواجهات السياسية المقبلة.



المصدر: لبنان 24
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