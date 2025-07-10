موقف أضرّ بالكتائب؟

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أثار تصريح لحزب الإيجابي عن ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، وقد تترتب عليه تداعيات غير محسوبة.فبينما رأى البعض في كلامه إشارة إلى تهدئة نسبية، يعتبر خصوم أن هذا التصريح يُشكّل فرصة ذهبية لتصوير "حزب الكتائب" وكأنه مقصر في الهجوم على "الحزب" وهو ما قد يُستخدم لتشويه صورته على ، خصوصاً بين القواعد الرافضة لأي تقارب مع " ".ويخشى مراقبون أن يتحول هذا التصريح إلى مادة دعائية تُستخدم ضد "الكتائب" في المواجهات السياسية المقبلة.