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لبنان

ايعاز للوزير: سهّل الترخيص من فضلك

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-07-2025 | 02:15
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طُلب إلى وزير خدماتي " تسهيل" انجاز معاملة عُرضت عليه للترخيص لشركة تتولى اعمالاً مرتبطة باختصاص الوزارة ، وذلك بعدما كان الوزير امتنع عن توقيع الترخيص لعدم توافر كل الشروط المطلوبة.
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المصدر: لبنان 24
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