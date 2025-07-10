ايعاز للوزير: سهّل الترخيص من فضلك

طُلب إلى وزير خدماتي " تسهيل" انجاز معاملة عُرضت عليه للترخيص لشركة تتولى اعمالاً مرتبطة باختصاص الوزارة ، وذلك بعدما كان الوزير امتنع عن توقيع الترخيص لعدم توافر كل الشروط المطلوبة.

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