"الحل السحري" بين القضاة

يتندر قضاة بما حصل في اطار ما وصف بـ"الحل السحري" لمنصب المالي الذي سيخلف القاضي ، ويسأل هؤلاء كيف ينطبق هذا الحل على معايير الكفاءة والشفافية وعدم المحاصصة التي يرددها مسؤول كبير ويتناقلها عنه الوزير المعني وقبله رئيس الحكومة !

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