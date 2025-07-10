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لبنان

"الحل السحري" بين القضاة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-07-2025 | 03:15
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يتندر قضاة بما حصل في اطار ما وصف بـ"الحل السحري" لمنصب النائب العام المالي الذي سيخلف القاضي علي ابرهيم ، ويسأل هؤلاء كيف ينطبق هذا الحل على معايير الكفاءة والشفافية وعدم المحاصصة التي يرددها مسؤول كبير ويتناقلها عنه الوزير المعني وقبله رئيس الحكومة !
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المصدر: لبنان 24
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