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لبنان
"الحل السحري" بين القضاة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-07-2025
|
03:15
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يتندر قضاة بما حصل في اطار ما وصف بـ"الحل السحري" لمنصب
النائب العام
المالي الذي سيخلف القاضي
علي ابرهيم
، ويسأل هؤلاء كيف ينطبق هذا الحل على معايير الكفاءة والشفافية وعدم المحاصصة التي يرددها مسؤول كبير ويتناقلها عنه الوزير المعني وقبله رئيس الحكومة !
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المصدر:
لبنان 24
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