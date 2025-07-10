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لبنان

افتتاح أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي – جب جنين

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:51
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باشرت أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي استقبال المواطنين في مركزها الجديد في  جب جنين – البقاع الغربي، بعد ثمانية أشهر من أعمال التجهيز والمتابعة الذي قام بها اتحاد بلديات البحيرة، لتشكل محطة أساسية على طريق تعزيز التنمية الإدارية والخدماتية في المنطقة سيما وانه لعقود خلت منذ الاستقلال كانت المعاملات المتعلقة بالشؤون العقارية مركزها زحلة وهذا ما يخفف عن المواطنين عبء الانتقال إلى مركز المحافظة بحيث اصبحت المعاملات في هذا الشأن تنجز في مركز القضاء .
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وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود كبيرة ومتابعة حثيثة من النائب الدكتور قبلان قبلان، مع وزير المالية والمدير العام، حيث قام اليوم بزيارة المركز لتفقد سير العمل، برفقة قائمقام البقاع الغربي الاستاذ وسام نسبيه، قائم مقام راشيا الاستاذ نبيل المصري، رئيس اتحاد بلديات البحيرة السابق المهندس يحيى ضاهر، رئيس دائرة التنظيم المدني في جب جنين المهندس محمد قدورة، وعدد من رؤساء البلديات، وذلك تأكيداً على استمرارية الدعم والمواكبة لهذا المرفق الحيوي، كما وعد النائب قبلان بنقل مكتب السجل العدلي ودائرة المساحة في أقرب وقت ممكن من زحلة الى البقاع الغربي لخدمة نفس الاهداف.

وصدر عن اتحاد بلديات البحيرة البيان التالي: "يفخر اتحاد بلديات البحيرة بالدور الفاعل الذي أدّاه في متابعة هذا الملف، والمساهمة في نقل وتجهيز المركز بما يتلاءم مع حاجات المواطنين وتطلعاتهم، وذلك بالتعاون والتنسيق اليومي مع النائب الدكتور قبلان قبلان وامين السجل العقاري في البقاع الغربي الاستاذة ربى دغيدي".
أضاف: "كما يتقدم الاتحاد بجزيل الشكر والامتنان للمواطنين الذين ساهموا ماديًا ومعنويًا في إنجاز هذا المشروع: محمد الحاج (كامد اللوز)، أحمد ساطي (كامد اللوز)، محمد المجذوب (غزة)، يحيى موسى واخوانه "كندا" (القرعون)، محمد طريف (القرعون)، قاسم عميص (القرعون)، محمد عطا توفيق (القرعون)، ماهر ايوب (المنارة)، مهندسو البقاع الغربي، بالاضافة الى محمد الحاج (توليب) على تقديمه المركز مجاناً لغاية 31-12-2026.

كما شكر أمين السجل العقاري في البقاع الغربي ربى دغيدي على "دورها المميز وإرشاداتها القيمة التي ساهمت في تسهيل الخطوات في تجهيز المركز وإنجاز نقل جميع مستلزمات أمانة السجل من زحلة إلى جب جنين".

وأشار الى أن "افتتاح هذا المرفق الإداري يشكل خطوة نوعية في خدمة أبناء قرى البقاع الغربي".

وأكد "أهمية الشراكة بين السلطات المحلية والمستوى النيابي والإداري، والمؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي، في تحقيق المصلحة العامة".
في ختام الجولة، قدمت امين السجل العقاري ربى دغيدي درعا للنائب قبلان ورئيس اتحاد بلديات البحيرة السابق المهندس يحيى ضاهر لدورهما المميز في إنجاز هذا المشروع.
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