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لبنان

جنبلاط أشاد بصداقة بوغدانوف

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:00
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى نائب وزير الخارجية الروسية السابق ميخائيل بوغدانوف
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"الصديق ميخائيل بوغدانوف، أياً كانت تقلبات الزمن فإن المختارة وآل جنبلاط والحزب الإشتراكي، لن ينسوا صداقتكم ومحبتكم عبر العقود وفي أصعب الظروف وأحلاها. وليد ونورا جنبلاط".
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