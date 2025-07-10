جنبلاط أشاد بصداقة بوغدانوف

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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي إلى الروسية السابق :"الصديق ميخائيل ، أياً كانت تقلبات الزمن فإن المختارة وآل والحزب الإشتراكي، لن ينسوا صداقتكم ومحبتكم عبر العقود وفي أصعب الظروف وأحلاها. وليد ونورا جنبلاط".