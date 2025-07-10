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لبنان

إشكال وإحراق دراجة نارية في طرابلس

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع صباح اليوم في محلة شارع ابن سينا - القبة طرابلس بين كل من المدعو خ.ط من جهة وبين ع.ك و م.ك من جهه اخرى.
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وتخلل الإشكال احراق دراجة نارية بينما تدخل الجيش على الفور ويعمل على ملاحقة متسببي الاشكال وتوقيفهم. 
 


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