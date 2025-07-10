إشكال وإحراق دراجة نارية في طرابلس

أفادت مندوبة " " أن إشكالاً وقع في محلة - بين كل من المدعو خ.ط من جهة وبين ع.ك و م.ك من جهه اخرى.

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وتخلل الإشكال احراق دراجة نارية بينما تدخل الجيش على الفور ويعمل على ملاحقة متسببي الاشكال وتوقيفهم.





