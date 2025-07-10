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لبنان
إشكال وإحراق دراجة نارية في طرابلس
Lebanon 24
10-07-2025
|
03:04
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
" أن إشكالاً وقع
صباح اليوم
في محلة
شارع ابن سينا
-
القبة طرابلس
بين كل من المدعو خ.ط من جهة وبين ع.ك و م.ك من جهه اخرى.
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وتخلل الإشكال احراق دراجة نارية بينما تدخل الجيش على الفور ويعمل على ملاحقة متسببي الاشكال وتوقيفهم.
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