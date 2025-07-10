بالصور.. سرقة تعاونية في النبطية

أفادت مندوبة " " أن مجهولين سرقوا مبلغاً مالياً وبعض المحتويات الغذائية وكاميرات المراقبة من تعاونية best foodies في .

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وقدرت الخسائر بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دولار.