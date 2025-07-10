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لبنان

بالصور.. سرقة تعاونية في النبطية

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين سرقوا مبلغاً مالياً وبعض المحتويات الغذائية وكاميرات المراقبة من تعاونية best foodies  في النبطية
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وقدرت الخسائر بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دولار.
 
 
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