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لبنان
الرئيس عون اطّلع من مكي على مسار آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى والتقى ناصر ونجاد فارس
Lebanon 24
10-07-2025
|
03:52
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اطّلع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
من وزير
التنمية الإدارية
فادي مكي على مسار عمل آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى، حيث جرى التأكيد على المبادئ والمعايير التي تحكم عمل الآلية، والمتمثلة بالجدارة والنزاهة والشفافية.
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الرئيس عون
عرض مع النائب
حيدر
ناصر الأوضاع العامة في
الشمال
، ولا سيما في مدينة
طرابلس
.
ومن زوار
بعبدا
، نائب
رئيس مجموعة
"أميركان تاسك فورس فور ليبانون" (ATFL)، السيّد نجاد
عصام فارس
، الذي عرض مع الرئيس عون جهود المجموعة في مواكبة الاتصالات
اللبنانية
– الأميركية الهادفة إلى معالجة الأوضاع في
لبنان
والمنطقة، والدعم الأميركي للبنان في ضوء التطورات الأخيرة.
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