الرئيس عون اطّلع من مكي على مسار آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى والتقى ناصر ونجاد فارس

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اطّلع رئيس الجمهورية من وزير فادي مكي على مسار عمل آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى، حيث جرى التأكيد على المبادئ والمعايير التي تحكم عمل الآلية، والمتمثلة بالجدارة والنزاهة والشفافية.عرض مع النائب ناصر الأوضاع العامة في ، ولا سيما في مدينة .ومن زوار ، نائب "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" (ATFL)، السيّد نجاد ، الذي عرض مع الرئيس عون جهود المجموعة في مواكبة الاتصالات – الأميركية الهادفة إلى معالجة الأوضاع في والمنطقة، والدعم الأميركي للبنان في ضوء التطورات الأخيرة.