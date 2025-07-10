التجمع الديمقراطي: لاستعادة الشارع وانقاذ لبنان من هذا الواقع الخطير

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دعا " الديموقراطي" في بيان، الى "رفع الصوت عالياً، في مواجهة القوى المتحالفة مع عصابة حيتان المال"، واشار الى ان "المنظومة الحاكمة قد اوصلت إلى قعر الهاوية، و هي التي ارتكبت واحدة من أفظع جرائمها ، المتمثل بنهب المال العام، وتنفّذ جريمتها هذه بأسلحة الخطاب المذهبي، للتهرّب من تحمّل المسؤولية، وإلقاء تبعات الانهيار الشامل على كاهل اللبنانيين من خلال المزيد من ارتفاع الأسعار والانهيار الكبير في سعر الصرف وفي تدني الحد الأدنى للأجور".وقال:"لا خيار لنا ولسائر قوى التغيير والانتفاضة الشعبية إلّا المواجهة وتصعيدها، وندعو الى توسيع دائرة المواجهة وفي كل النقابات والروابط، ولتتكثف الجهود من أجل قيام أوسع ائتلاف سياسي وطني واجتماعي لقيادة المواجهات الشعبية المقبلة، لتغيير موازين القوى، وبناء دولة وطنية ديموقراطية علمانية، دولة الرفاه و العدالة الاجتماعية".وختم "لاستعادة الشارع والساحات العامّة وانقاذ لبنان من هذا الواقع الخطير، ونحذر من توجيه غضب المواطنين ضد بعضهم البعض".