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لبنان

رئيس مكتب "ROSLIVAN" بحث مع أبو حيدر في حيثيات المنتدى الاستثماري الروسي - اللبناني

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:58
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زار رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني  محمد ناصرالدين ترافقه مديرة الشؤون الإدارية ميراي ملكي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر في مكتبه، وتم  البحث في حيثيات المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي - اللبناني الذي سيعقد في 16 الحالي و17 منه في فندق لانكستر بلازا – بيروت، برعاية وزارة الاقتصاد والسفارة الروسية  ومكتب التعاون الروسي اللبناني.
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ويشكل المنتدى منصة فاعلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وروسيا، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين، كما يهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال من الجانبين، بما يُسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة.
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