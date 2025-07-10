رئيس مكتب "ROSLIVAN" بحث مع أبو حيدر في حيثيات المنتدى الاستثماري الروسي - اللبناني

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زار التعاون الروسي اللبناني محمد ناصرالدين ترافقه مديرة ملكي، لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور في مكتبه، وتم البحث في حيثيات المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي - اللبناني الذي سيعقد في 16 الحالي و17 منه في فندق لانكستر بلازا – ، برعاية والسفارة الروسية ومكتب التعاون الروسي اللبناني.ويشكل المنتدى منصة فاعلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين وروسيا، واستكشاف جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين، كما يهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال من الجانبين، بما يُسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة.