مسؤول إسرائيلي كبير يتكلم عن لبنان.. إليكم ما قاله

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أشاد مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، بالخطوات التي يتخذها في ، مؤكداً أن " تبدو جادة في تفكيك قدرات العسكرية ضمن مناطق الجنوب".وفي سلسلة تصريحات نُسبت إلى المسؤول، قال: "نثمّن جهود الجيش في جمع سلاح حزب الله في جنوب ، ونتوقع استمرار هذه الإجراءات في المرحلة المقبلة".وأكد المسؤول أن لا تنوي شنّ هجوم في الجنوب، لكنها "جاهزة لكل الاحتمالات"، مشيراً إلى أن "أي ناشط من حزب الله أو بنية تحتية عسكرية للحزب ستكون هدفًا مشروعًا لنا وفق اتفاق وقف النار".وأضاف أن "تراقب بحذر التطورات الميدانية"، معتبرًا أن التطبيق الفعلي للالتزامات سيكون حاسمًا في تقييم المرحلة المقبلة.