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لبنان

مسؤول إسرائيلي كبير يتكلم عن لبنان.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:07
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أشاد مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، بالخطوات التي يتخذها الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية تبدو جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية ضمن مناطق الجنوب".
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وفي سلسلة تصريحات نُسبت إلى المسؤول، قال: "نثمّن جهود الجيش في جمع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، ونتوقع استمرار هذه الإجراءات في المرحلة المقبلة".

وأكد المسؤول أن تل أبيب لا تنوي شنّ هجوم بري في الجنوب، لكنها "جاهزة لكل الاحتمالات"، مشيراً إلى أن "أي ناشط من حزب الله أو بنية تحتية عسكرية للحزب ستكون هدفًا مشروعًا لنا وفق اتفاق وقف النار".

وأضاف أن إسرائيل "تراقب بحذر التطورات الميدانية"، معتبرًا أن التطبيق الفعلي للالتزامات اللبنانية سيكون حاسمًا في تقييم المرحلة المقبلة.
 
أضاف:" انهيار محور إيران وإنجازاتنا بلبنان ستساعد حكومته بتنفيذ القرار 1701".
 
وزعم أنّ الواقع بلبنان تغير جذريا وإنجازات جيشنا تساعد بالتوصل لمستقبل أفضل. (الحدث)
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